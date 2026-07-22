Действительно ли люди используют всего 10% возможностей мозга

Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) позволяет ученым изучать работу мозга бесконтактным способом. В режиме реального времени они могут видеть, как по органу перемещается кровь, пока доброволец выполняет разные действия или просто отдыхает. Такие эксперименты демонстрируют, что в жизни человека принимают участие практически все части мозга. Как писали специалисты, «множество исследований мозга показывают, что ни одна из его зон не бывает неактивной».