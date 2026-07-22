Действительно ли люди используют всего 10% возможностей мозга

Откуда пришла идея про 10%
Человеческий мозг — крайне сложный орган. Он весит от 1 до 2,2 кг и содержит около 100 млрд нейронов. Многие считают, что мы задействуем лишь часть его «вычислительной мощности». Согласно опросу 2013 года, 65% американцев убеждены в том, что люди используют всего 10% возможностей мозга. Н.
По некоторым данным, неграмотные журналисты и авторы развили его в 1930-е годы, некорректно интерпретировав слова ученых об исследовании вундеркиндов. В любом случае неверность заключения неоднократно доказывалась исследователями.
Опровержение мифа
Множество фактов, связанных с мозгом, демонстрируют, что он не может «работать лишь на 10%». Разберем главные из них.
Исследование через фМРТ
Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) позволяет ученым изучать работу мозга бесконтактным способом. В режиме реального времени они могут видеть, как по органу перемещается кровь, пока доброволец выполняет разные действия или просто отдыхает. Такие эксперименты демонстрируют, что в жизни человека принимают участие практически все части мозга. Как писали специалисты, «множество исследований мозга показывают, что ни одна из его зон не бывает неактивной».
Повреждения мозга
Повреждения мозга от инсульта, травм, деменции и других проблем показывают важность совместной работы всех частей органа. Ни одну из них нельзя исключить без последствий. Тем более абсурдно утверждать, что неработающие зоны могут составлять 90% мозга.
Размер мозга
Нейробиологи отмечают, что мозг человека по сравнению с любыми животными — самый большой в пропорциональном отношении к телу. Он бы не смог так эволюционировать, если бы люди использовали только его часть.
Деградация неработающих клеток
Если клетки человеческого мозга не используются, они вырождаются и деградируют. Если бы 90% органа не использовалось, то вскрытие черепа любого взрослого продемонстрировало бы это.
Как улучшить работу мозга
Чтобы не просто использовать свой мозг на 100%, но и поддерживать его здоровым и сильным, стоит придерживаться ряда советов.
- Высыпаться. Сон протяженностью от семи до девяти часов восстанавливает и омолаживает мозг.
- Питаться полноценно. Диета должна включать антиоксиданты (яркие фрукты и ягоды, овощи) и омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (рыбу).
- Регулярно пить воду. Мозгу постоянно нужна вода. Даже легкое обезвоживание на 2% снижает когнитивные функции. Поэтому в течение дня стоит часто употреблять воду и любые другие безалкогольные напитки (лучше без сахара и кофеина).
- Тренировать мозг. Подойдет любая ментальная разминка: чтение, кроссворды, сборка пазлов, изучение языка
и т. д.
- Тренировать организм. Физические упражнения крайне важны для улучшения когнитивных способностей.