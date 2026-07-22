Артамонов стал самым богатым губернатором среди кандидатов в Госдуму от «ЕР»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов стал самым богатым среди глав регионов, претендующих на место в Госдуме от «Единой России» («ЕР») и отчитавшихся о своих доходах. За 2025 год он заработал 168,6 млн руб. Это следует из опубликованных на сайте Центризбиркома деклараций, сообщает «Ъ».