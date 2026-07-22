Без должной осмотрительности

Во всех регионах Черноземья в первой половине 2026 года выросло число банкротств компаний несмотря на сокращение бакротной динамики показателя по итогам полного прошлого года, следует из данных «Федресурса». Наиболее заметное увеличение — в Курской области, где количество процедур увеличилось более чем вдвое. Банкротства граждан и индивидуальных предпринимателей в макрорегионе, напротив, почти везде ократились. Эксперты отмечают активную кампанию ФНС в отношении должников и чувствительность АПК к дорогим кредитам.