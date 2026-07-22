Дума утвердила изменения планов строительства соцобъектов в Нижнем Новгороде

Гордума Нижнего Новгорода на пленарном заседании 22 июля согласовала изменения в программу комплексного развития социальной инфраструктуры на 2020 — 2030 годы. В том числе меняются параметры объектов и сроки строительства, также добавляют новые здания со сроком ввода в последний год действия программы.
Пристрой к школе № 55 на 525 мест в Канавинском районе, который планировали возвести в 2026/27 годах, переходит на 2030 год. На текущий момент финансирования на этот объект нет. Вместе с тем его вместимость увеличивают до 700 человек.
Вместимость школы в границах улиц Дальней, Большой Перекрестной, Горького и Одесской в Нижегородском районе наоборот сокращают с 1,5 тыс. до 1,35 тыс. Планируемый срок строительства не меняется — 2028 год. Учреждение должны построить в рамках проектов комплексного развития территории (с ООО «Бриджтаун Чайка», ООО «Глоракс Центр»).
Вместимость школы в Новинках по проекту КРТ с ООО «СЗ “Спортивная деревня 1” увеличивают с 1,5 тыс. до 1,85 тыс. мест. Срок строительства не меняется — 2028 год.
Кроме того, в перечень включают строительство к 2030 году новых корпусов лицея № 82 в Сормовском районе и школы № 44 в Советском районе.
Вместимость двух детских садов в Новинках (по проекту КРТ «Спортивной деревни 1») уменьшают с 320 до 260 мест; встроенного детсада в границах улиц Бетанкура, Акимова и Мещерского бульвара (проект КРТ с ООО СЗ «Хутор») — с 84 до 55 мест.
Со 150 до 120 мест уменьшают вместимость детского сада в границах улицы Березовской, проспекта Героев и Московского шоссе.
Кроме того, в программу включают строительство к 2030 году детсада на 180 мест около дома № 232 по улице Горького.
Вместимость школы в ЖК «Торпедо» Автозаводского района увеличивают с 1,2 тыс. до 1,5 тыс. мест.
В перечень спортивных объектов включают пристроенный ФОК площадью 1,95 тыс. кв. м на улице Воротынского (его должны построить к 2030 году по договору КРТ с ООО СЗ «Комсомольская») и ледовую арену на проспекте Ленина — по договору КРТ с ООО «Каро-Фильм» (2030 год).