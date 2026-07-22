В Беларуси 8-летний мальчик сломал позвонок, испытав лайфхак из TikTok на себе

В Беларуси 8-летний мальчик попал в больницу из-за лайфхака из TikTok. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.
Несчастный случай произошел в Краснополье. Компания подростков в возрасте 8 — 10 лет увидела в TikTok лайхак, как быстро раскатывать уличную карусель и решила воплотить его в жизнь. Дети во дворе дома на детской площадке подставили колесо электросамоката к карусели и нажимали на газ, чтобы она вращалась максимально быстро.
Сначала подростки покатали на карусели другу друга, а потом позвали на «аттракцион» незнакомого восьмилетнего школьника, который за все этим наблюдал со стороны, сидя на скамейке. Когда мальчика катали на карусели с высокой скоростью, он сильно выгнулся в спине и почувствовал себя плохо. В тот же день мальчика госпитализировали в областную детскую больницу, где он проходил лечение две недели.
У ребенка были ссадины и кровоподтека задней поверхности грудной клетки. Врачи диагностировали закрытый компрессионный перелом тела грудного позвонка. Травмы отнесли к категории менее тяжких.
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