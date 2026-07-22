В Беларуси 8-летний мальчик сломал позвонок, испытав лайфхак из TikTok на себе

Сначала подростки покатали на карусели другу друга, а потом позвали на «аттракцион» незнакомого восьмилетнего школьника, который за все этим наблюдал со стороны, сидя на скамейке. Когда мальчика катали на карусели с высокой скоростью, он сильно выгнулся в спине и почувствовал себя плохо. В тот же день мальчика госпитализировали в областную детскую больницу, где он проходил лечение две недели.