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В Волгограде на линии СТ у ТЦ «Европа» встали трамваи

Сегодня, 22 июля, в Центральном районе Волгограда массово остановились вагоны СТ в.

Сегодня, 22 июля, в Центральном районе Волгограда массово остановились вагоны СТ в районе остановки ТЦ «Европа». Пассажиры вынуждены идти пешком по жаре до ближайшей остановки троллейбуса или ждать, когда движение скоростных трамваев наладится.

Вагоны стоят по направлению в центр города у въезда в подземный тоннель, расположенный поблизости с остановкой ТЦ «Европа».

В диспетчерской службе сообщили, что на трамвайном маршруте произошла авария, над устранением которой в настоящее время работают специализированные бригады. Пассажирам рекомендуют воспользоваться альтернативным видом транспорта. Время возобновления движения вагонов СТ пока неизвестно.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102».