В Волгограде на линии СТ у ТЦ «Европа» встали трамваи

В диспетчерской службе сообщили, что на трамвайном маршруте произошла авария, над устранением которой в настоящее время работают специализированные бригады. Пассажирам рекомендуют воспользоваться альтернативным видом транспорта. Время возобновления движения вагонов СТ пока неизвестно.