Более тысячи оленеводов, рыбаков и охотников севера Красноярского края получат аптечки

В 2026 году средствами первой помощи планируют обеспечить 1 143 оленеводов, рыбаков и охотников, проживающих в северных территориях Красноярского края. На эти цели предусмотрено 12,4 млн рублей из бюджета региона. В Туруханском округе медицинские комплекты уже получили все заявители — 58 человек. На Таймыре и в Эвенкии выдача аптечек продолжается, сообщили в агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края. Для северян, которые месяцами находятся на промысле вдали от населенных пунктов, комплект средств первой помощи является важным элементом безопасности. Поэтому обеспечение оленеводов, рыбаков и охотников аптечками остается одной из востребованных и социально значимых мер государственной поддержки, — пояснил руководитель агентства Антон Нарчуганов.