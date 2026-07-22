Система отпуска бензина по номерам машин продолжает действовать в Нижегородской области

Система «чет-нечет» при отпуске бензина на АЗС продолжает действовать на территории Нижегородской области. Об этом ИА «Время Н» сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.
«В случае внесения изменений в порядок отпуска бензина потребителям информация об этом будет опубликована — дополнительно. Просим водителей отнестись с пониманием и приезжать в соответствующий день», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что количество волонтеров на нижегородских АЗС сократили.
«Как показывает ситуация последних дней, их помощь автомобилистам больше не требуется», — подчеркнули в министерстве.
Ранее ГУ МВД России по Нижегородской области разъяснило правила отмены штрафов за стоянку в очереди на АЗС.