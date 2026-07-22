В минобре Прикамья объяснили, зачем в школах вводят оценки за поведение

Министерство образования Пермского края объяснило, для чего в школах региона вводят оценки за поведение, сообщает «Новый компаньон».
Пермский край стал одним из пилотных регионов, где с 1 сентября 2026 года в десяти школах начнут оценивать поведение учеников. Эксперимент охватит школьников с первого по восьмой класс. Вместо привычных отметок введут трёхуровневую шкалу: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».
В краевом минобре пояснили, что оценка направлена не на наказание, а на поощрение тех, кто ведёт себя хорошо. Для советников директоров по воспитанию она станет маркером — поможет видеть динамику в классах, выявлять проблемные зоны и корректировать работу без ожидания конфликтов.
Если тестирование признают успешным, с сентября 2027 года единая модель оценки поведения будет введена во всех школах страны.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что Владимир Путин подписал указ о повышении статуса педагога. Документ закрепляет социальные и профессиональные льготы для учителей, включая бесплатное посещение музеев, наставничество для начинающих и первоочерёдный приём детей в детсады. Также педагоги могут смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь.