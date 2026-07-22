В минобре Прикамья объяснили, зачем в школах вводят оценки за поведение

В краевом минобре пояснили, что оценка направлена не на наказание, а на поощрение тех, кто ведёт себя хорошо. Для советников директоров по воспитанию она станет маркером — поможет видеть динамику в классах, выявлять проблемные зоны и корректировать работу без ожидания конфликтов.