Автомобилистов предостерегли от поездок на высокой скорости в жару

В условиях сильной жары движение по федеральным трассам с высокой скоростью может привести к перегреву тормозной системы и ухудшению управляемости автомобиля. Замначальника ФКУ Упрдор «Уралуправтодор» Александр Гусев в беседе с ТАСС призвал водителей быть особенно внимательными и следить за техническим состоянием своего транспортного средства.
По словам Гусева, жара создаёт дополнительную нагрузку на автомобиль. Тормозная система перегревается, давление в шинах возрастает, а эффективность охлаждения двигателя снижается. Всё это может привести к потере устойчивости автомобиля и ухудшению реакции водителя. Поэтому важно учитывать погодные условия и корректировать стиль вождения.
Гусев дал несколько рекомендаций водителям. Во-первых, необходимо регулярно проверять температуру двигателя. Во-вторых, следует избегать длительных поездок на высокой скорости. В-третьих, нужно следить за давлением в шинах, которое может повышаться из-за нагрева дорожного покрытия. Перегретый асфальт снижает сцепление колёс с дорогой, что делает резкие манёвры и обгоны опасными.
Водителям рекомендуется увеличивать дистанцию между автомобилями, делать остановки в тени, чтобы дать машине остыть, и иметь запас воды, особенно при длительных поездках. При первых признаках перегрева двигателя или тормозов нужно снизить скорость и, если необходимо, остановиться на безопасном участке дороги.
При температуре воздуха выше 32 градусов могут быть закрыты участки федеральных трасс для движения большегрузного транспорта. Это делается для предотвращения деформации дорожного покрытия.