Автомобилистов предостерегли от поездок на высокой скорости в жару

В условиях сильной жары движение по федеральным трассам с высокой скоростью может привести к перегреву тормозной системы и ухудшению управляемости автомобиля. Замначальника ФКУ Упрдор «Уралуправтодор» Александр Гусев в беседе с ТАСС призвал водителей быть особенно внимательными и следить за техническим состоянием своего транспортного средства.