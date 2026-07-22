В Нижнем Новгороде нашли водителя, который хотел сменить номера перед АЗС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Полиция в Нижегородской области установила личность водителя, который хотел поменять номера на машине, чтобы заправиться на АЗС в Нижнем Новгороде, его оштрафуют на 2,5 тыс. рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Нарушение произошло на проспекте Гагарина. В ходе проверки личность водителя установлена. «Теперь ему грозит административный штраф в размере 2 500 рублей по ч. 3 ст. 12.2 КоАП РФ — за установку заведомо подложных государственных регистрационных знаков», — говорится в сообщении.
В Нижегородской области с 9 июля действует продажа бензина по четным и нечетным номерам.