В Светлом подросток на эндуро сбил двух пешеходов на «зебре»

По предварительным данным, 16-летний водитель, не имевший прав, двигался на мотоцикле «Эндуро» по улице Советской и наехал на двух пешеходов. Молодые люди 18 и 19 лет пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После удара мотоцикл опрокинулся, и с него упала 16-летняя пассажирка. По информации Госавтоинспекции, девушка перевозилась без мотошлема и защитной экипировки.