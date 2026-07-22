В Светлом подросток на эндуро сбил двух пешеходов на «зебре»

кроссовом мотоцикле. Авария случилась в 22:30 на улице Советская, в районе дома № 4.
По предварительным данным, 16-летний водитель, не имевший прав, двигался на мотоцикле «Эндуро» по улице Советской и наехал на двух пешеходов. Молодые люди 18 и 19 лет пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После удара мотоцикл опрокинулся, и с него упала 16-летняя пассажирка. По информации Госавтоинспекции, девушка перевозилась без мотошлема и защитной экипировки.
В результате происшествия все четверо пострадавших — водитель, пассажирка и оба пешехода — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.