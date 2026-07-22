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В Хабаровском крае водитель подвёз пенсионера и ограбил его на 150 тысяч

Мужчина заметил деньги у пассажира и проследил за ним до подъезда.

В Хабаровском крае, в Амурске полицейские задержали 43-летнего ранее судимого местного жителя, которого подозревают в грабеже пенсионера.

65-летний мужчина снял в банкомате 150 тысяч рублей. Деньги он собирался потратить на покупку лодочного мотора, положил их в портфель и отправился на остановку общественного транспорта.

По дороге пенсионеру предложил подвезти случайный водитель. Во время поездки мужчина заметил крупную сумму денег у пассажира и решил похитить их.

Злоумышленник высадил пенсионера у нужной остановки, после чего проследил за ним до подъезда. Войдя следом за мужчиной в дом, он вырвал из рук потерпевшего сумку и скрылся на автомобиле.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Похищенные деньги и документы вернули владельцу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый заключен под стражу.