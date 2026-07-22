Мелкий противный дождик и солнечное лето в одном городе: погода на калининградском побережье 22 июля

Балтийск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +19 °C, ветер сильный, с дождём. «На море никого», — говорит спасатель. Зеленоградск: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +18 °C, на море лёгкое волнение. Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +20 °C, воздуха в тени +20 °C, на солнце +22 °C. «Ожидаем улучшение погодных условий на следующей неделе — прогнозируют до +28 °C», — рассказывает собеседник «Клопс». Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Если море успокоится, то поменяют на красный. Температура воды +18 °C, юго-западный ветер и отбойное течение. Янтарный: красный флаг, купание запрещено. Температура воды +17 °C, воздуха также. На море «мелкий противный дождик временами».