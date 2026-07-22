В Стерлибашевском районе Башкирии завершился слет юных экологов и лесоводов

Участники принимали участие в мастер-классах от ведущих экспертов в области экологии и лесного хозяйства. Также проводились полевые практикумы, где они смогли применить свои знания на деле, интерактивные лекции и защита собственных экологических проектов. Ребята научились современным методам таксации леса, изучили основы лесовосстановления и попробовали себя в роли настоящих исследователей-экологов.