В Стерлибашевском районе Башкирии завершился слет юных экологов и лесоводов

Республиканский слет юных экологов и лесоводов «ЭКОбратство» проходил с 17 по 20 июля в Стерлибашевском районе Республики Башкортостан. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в районной администрации.
Участники принимали участие в мастер-классах от ведущих экспертов в области экологии и лесного хозяйства. Также проводились полевые практикумы, где они смогли применить свои знания на деле, интерактивные лекции и защита собственных экологических проектов. Ребята научились современным методам таксации леса, изучили основы лесовосстановления и попробовали себя в роли настоящих исследователей-экологов.
«Уверен, что дни, проведенные на слете, станут для каждого участника временем ярких открытий, обретения новых верных друзей и единомышленников. Знания и опыт, которые юные лесоводы и экологи получат здесь, обязательно пригодятся им в будущем и помогут сделать нашу республику еще чище, зеленее и прекраснее», — отметил глава администрации Стерлибашевского района Рустам Рахмангулов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.