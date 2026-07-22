Создан экзоскелет, облегчающий нагрузку оператора на 80%

«Конструкция экзоскелета состоит из четырех модулей: пояснично-тазобедренного, бедренно-голенного, голеностопного и опорной рамы с анатомическим изгибом. Благодаря использованию углепластика и алюминиево-литиевых сплавов вес устройства составляет всего 8−12 кг, а система телескопических регулировок позволяет подогнать его под любого оператора без инструментов за 10 минут. Грузоподъемность экзоскелета достигает 60 кг, при этом воспринимаемая оператором нагрузка снижается на 80%. Решение может применяться при подъеме и перемещении тяжелых конструкций, погрузочно-разгрузочных работах и даже для помощи малярам при отделочных работах на стройплощадках», — отметили в пресс-службе.