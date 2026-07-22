Создан экзоскелет, облегчающий нагрузку оператора на 80%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) начали реализацию проекта по созданию экзоскелета для работников строительной отрасли, испытывающих большие физические нагрузки. Новый экзоскелет, по мысли его создателей, сможет облегчить нагрузку на своего оператора до 80%, сообщили в пресс-службе НИУ МГСУ.
«Конструкция экзоскелета состоит из четырех модулей: пояснично-тазобедренного, бедренно-голенного, голеностопного и опорной рамы с анатомическим изгибом. Благодаря использованию углепластика и алюминиево-литиевых сплавов вес устройства составляет всего 8−12 кг, а система телескопических регулировок позволяет подогнать его под любого оператора без инструментов за 10 минут. Грузоподъемность экзоскелета достигает 60 кг, при этом воспринимаемая оператором нагрузка снижается на 80%. Решение может применяться при подъеме и перемещении тяжелых конструкций, погрузочно-разгрузочных работах и даже для помощи малярам при отделочных работах на стройплощадках», — отметили в пресс-службе.
Как сообщил заведующий кафедрой механизации, автоматизации и роботизации строительства НИУ МГСУ Александр Агарков, в основе разработки лежит новая кинематическая схема, объединяющая оператора, экзоскелет, груз и опору в единую систему, что позволяет разгружать не только позвоночник, но и тазобедренные, коленные и голеностопные суставы. При этом конструкция не содержит никаких двигателей и электрических батарей, а только упругие элементы — торсионы и пружины, которые накапливают и возвращают энергию при движении.
Создание экзоскелета ведется в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации». Разработка прошла лабораторные испытания макетов. Как напомнили авторы, по расчетам Минстроя России, применение экзоскелетов в строительстве может повысить производительность труда на 15−17%. На базе НИУ МГСУ уже в 2027 году планируется открыть кампус мирового уровня площадью почти 33 тыс. кв. м с Центром робототехники и автоматизации в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.