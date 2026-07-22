В Ростове расторгнут контракт на ремонт участка улицы Вавилова

В Ростове-на-Дону ищут нового исполнителя для ремонта участка улицы Вавилова (от ул. Шеболдаева до дома № 69) после того, как предыдущий подрядчик в одностороннем порядке разорвал контракт. Согласно информации на портале госзакупок, дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры (ДИСОТИ) разместила новый тендер 20 июля. Стартовая цена работ снизилась примерно на 3 млн рублей и теперь составляет 152,56 млн рублей (против 155,47 млн рублей по прошлому соглашению).Изначально в апреле 2026 года контракт был заключён с аксайской компанией ООО «Дорстрой». Подрядчик должен был обновить асфальтовое покрытие, укрепить дорожное основание, заменить бордюры и привести в порядок инфраструктуру до 1 сентября 2026 года. Однако фирма уведомила заказчика об отказе от обязательств, объяснив это невозможностью получить банковские кредиты, отсутствием авансирования по договору и нехваткой строительных материалов. По мнению исполнителя, эти обстоятельства делали соблюдение сроков и качества работ невыполнимым. В связи с расторжением старого договора городские власти не только запустили новую процедуру выбора подрядчика, но и перенесли крайний срок сдачи объекта на 1 ноября 2026 года. Финансирование ремонта будет осуществляться из городского и областного бюджетов.