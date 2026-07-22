Первая волна гриппа накроет Нижегородскую область в сентябре

Роспотребнадзор предупредил о первой волне гриппа, которая начнется уже в первые дни сентября, когда жители вернутся из отпусков, а школьники и студенты приступят к учебе. В Нижегородской области в новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% населения, а пожилым людям и детям рекомендуют ставить современные четырехвалентные инактивированные вакцины. Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека» со ссылкой на руководителя службы Анну Попову.
До 30 сентября региону предстоит оценить готовность больниц, сформировать запас масок, тест-систем и защитных костюмов. Кроме того, установлен жесткий регламент для лабораторий: доставка биоматериала и сам анализ на грипп или COVID-19 не должны занимать более 24 часов на каждом этапе.
Если в классах или детских садах из-за гриппа и ОРВИ будет отсутствовать 20% детей и более, учебный процесс немедленно приостановят. Работодателям Нижегородской области также рекомендовали организовать вакцинацию сотрудников и отстранять от работы людей с признаками простуды.
Ранее сообщалось, что 29 нижегородцев полностью вылечились от гепатита С с начала 2026 года.