Редкого японского журавля заметили на Бору

В поселке Октябрьский на Бору засняли редкую птицу, занесенную в Красную книгу России — японского журавля. Видео опубликовали в соцсетях проекта «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области».
Поселок Октябрьский привлекает самых разных гостей из мира природы. Так, например, этим летом отдыхающие местного санатория заметили страуса эму.
Недавно в эти места прилетела еще более редкая птица — японский журавль. Он занесен в первую категорию Красной книги России, так как вид находится на грани исчезновения. В дикой природе японского журавля можно встретить в бассейне Амура и на Дальнем Востоке, а в средней полосе он появляется крайне редко.
В Питомнике редких видов журавлей Окского заповедника отметили, что все их подопечные на месте, поэтому неизвестно, откуда прилетела редкая птица. У нее нет опознавательных колец или меток.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Городецком районе впервые обнаружили черношейную поганку с птенцами.