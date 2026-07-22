Редкого японского журавля заметили на Бору

Недавно в эти места прилетела еще более редкая птица — японский журавль. Он занесен в первую категорию Красной книги России, так как вид находится на грани исчезновения. В дикой природе японского журавля можно встретить в бассейне Амура и на Дальнем Востоке, а в средней полосе он появляется крайне редко.