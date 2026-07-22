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Редкого японского журавля заметили на Бору

Этот вид находится на грани исчезновения.

В поселке Октябрьский на Бору засняли редкую птицу, занесенную в Красную книгу России — японского журавля. Видео опубликовали в соцсетях проекта «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области».

Поселок Октябрьский привлекает самых разных гостей из мира природы. Так, например, этим летом отдыхающие местного санатория заметили страуса эму.

Недавно в эти места прилетела еще более редкая птица — японский журавль. Он занесен в первую категорию Красной книги России, так как вид находится на грани исчезновения. В дикой природе японского журавля можно встретить в бассейне Амура и на Дальнем Востоке, а в средней полосе он появляется крайне редко.

В Питомнике редких видов журавлей Окского заповедника отметили, что все их подопечные на месте, поэтому неизвестно, откуда прилетела редкая птица. У нее нет опознавательных колец или меток.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Городецком районе впервые обнаружили черношейную поганку с птенцами.