Главную роль в продолжении франшизы «Фишер» сыграет Евгений Цыганов

«Мы с большим трепетом приступаем к съемкам нового “Фишера”, как всегда, хочется воплотить все, как было задумано, а это непросто. Несмотря на то, что мы писали эту историю как совершенно самостоятельную, с новыми героями, есть один персонаж, который будет связывать наш сезон с первым. Еще снимая второй сезон “Детей перемен”, мы придумали идею и главного персонажа, который должен был появиться в новом “Фишере”. Специально для Жени Цыганова, с котором нам давно хотелось поработать. Мы позвонили ему сразу же, рассказали про образ героя, Жене понравилось, и он согласился».