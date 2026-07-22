Пустой «Детский мир» и «астральное карате»: о чем писали газеты 35 лет назад

Выносливость требовалась и родителям, собирающим своих детей в школу. «По привычке в середине августа заглядываю в “Детский мир”, где в это время всегда открывался школьный базар, — рассказывала корреспондент “Маяка” Г. Петренко. — В уме держу список вещей, которые должна купить своему сыну-семикласснику. Первым делом спешу в отдел за школьной формой. Увы, на плечиках висят лишь несколько костюмов двух размеров — 46 и 50, за 131 и 138 рублей. На полках — ни одной повседневной сорочки. Есть только белые, “выходные”. Вместе с другими покупателями выражаю неудовольствие продавцам. “Не готов наш отдел к школьному базару, нет товара”, — говорит товаровед по швейной группе Е. В. Грибовская. — И на складе нет ни одной сорочки, нет и формы для мальчиков. Зато для девочек имеем школьные платья всех размеров». Действительно, картина в соседнем зале совсем иная. Правда, цены этих школьных платьев пугают: на первоклашку — 43 рубля, на старшеклассницу — 73. А вот и новинка — костюм- «тройка»: юбка, пиджак и жилет. Размер только 52-й, и цена — 113 рублей 50 копеек. Спортивный костюм тоже купить не удалось: нет подходящего размера. Из обуви можно было купить только комнатные тапочки«. Но в статье все же прозвучала надежда на лучшее. “Хочется верить, что совместными усилиями наши дети сядут за парты одетыми-обутыми и не с пустыми портфелями, — писала Петренко. — Авось помогут добыть дефицит знакомые, родственники, живущие в других городах. Словом, надеяться больше следует на собственную расторопность. Лично я пришла к такому выводу”.