Новороссийск представил цифровую экосистему на всероссийском конкурсе

Проект «Цифровой МАЯК Новороссийска: единая цифровая экосистема городских сервисов для безопасности, управления и туризма» представили на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Реализация таких инициатив отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации Новороссийска Краснодарского края.
«Цифровой МАЯК» представляет собой целостную экосистему, объединяющую ключевые цифровые сервисы города на базе единого портала «Мой Новороссийск». В ее состав входят ситуационный центр «ЦИМУС», мобильное приложение «Безопасный Новороссийск», платформа «Виртуальный Новороссийск» с 3D-моделями объектов культурного наследия, голосовой помощник-робот для обработки обращений граждан и модуль «Эко-тропы».
«Мы создаем единую цифровую среду, которая позволяет нам не просто собирать данные, а эффективно управлять городскими процессами в реальном времени. Экосистема “Цифровой МАЯК” — это ядро, вокруг которого выстроены все наши сервисы, от безопасности до туризма. Участие в конкурсе — это возможность не только представить свой опыт, но и перенять лучшие практики других регионов для дальнейшего развития», — подчеркнул управляющий делами администрации Новороссийска Евгений Зуев.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.