Новороссийск представил цифровую экосистему на всероссийском конкурсе

«Мы создаем единую цифровую среду, которая позволяет нам не просто собирать данные, а эффективно управлять городскими процессами в реальном времени. Экосистема “Цифровой МАЯК” — это ядро, вокруг которого выстроены все наши сервисы, от безопасности до туризма. Участие в конкурсе — это возможность не только представить свой опыт, но и перенять лучшие практики других регионов для дальнейшего развития», — подчеркнул управляющий делами администрации Новороссийска Евгений Зуев.