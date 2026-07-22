Таривердиев, Стинг и барочная опера прозвучат в Органном зале Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В августе Красноярская филармония представит в Органном зале серию программ — от органной классики и старинных арий до мировых рок-хитов в инструментальном исполнении.
Столичная органистка Олеся Кравченко откроет программу концертом «В подражание старым мастерам», полностью посвященным музыке Микаэла Таривердиева. Коллектив «Влюбленные гитары» исполнит композиции Стинга, Роджера Уотерса, Томаса Андерса и Дитера Болена. В пьесе Джеймса Ласта «Одинокий пастух» соединятся гусли и электроскрипка Ольги Поляк-Брагинской.
Для семейной аудитории подготовлен цикл концертов-лекций «Органное закулисье». Органистка из Новосибирска Екатерина Русакова-Данилова и музыковед Дмитрий Васянович расскажут об устройстве инструмента и работе ассистента органиста. В программу вошли произведения Баха, Генделя, Бетховена, Чайковского и Мусоргского.
Истории оперы посвящен концерт «Эпоха барокко. Опера» с баритоном Виталием Осиповым и пианисткой Полиной Осиповой. Зрители узнают о зарождении жанра и феномене бельканто, а также услышат арии Глюка и Кальдары.
Августовскую серию завершит сольная программа Екатерины Русаковой-Даниловой «Виват, орган!» с сочинениями Баха, Альбинони, Мендельсона и Видора.
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