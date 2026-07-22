Таривердиев, Стинг и барочная опера прозвучат в Органном зале Красноярска

Для семейной аудитории подготовлен цикл концертов-лекций «Органное закулисье». Органистка из Новосибирска Екатерина Русакова-Данилова и музыковед Дмитрий Васянович расскажут об устройстве инструмента и работе ассистента органиста. В программу вошли произведения Баха, Генделя, Бетховена, Чайковского и Мусоргского.