Пьяный судовладелец без прав попался инспекторам ГИМС в Волгограде

Самые грубые случаи зафиксировали в Волгограде. Один судовладелец попался пьяным, без удостоверения на право управления и на незарегистрированном судне. На него составили три административных протокола. Ему грозят штрафы на общую сумму до 37 тысяч рублей и лишение прав на управление судном на срок до двух лет. Само судно отправили на штрафстоянку. Второй нарушитель управлял гидроциклом, который не зарегистрировали в ГИМС. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей, а гидроцикл тоже поместили на штрафстоянку.