В Челябинской области умер экс-директор «Таганая»

За время его директорства на Таганае побывали многочисленные как российские, так и международные научные экспедиции. Началось системное обустройство туристической инфраструктуры, что позволило сделать сокровища парка доступными для тысяч посетителей, сберегая при этом природу. Именно тогда на Двуглавой сопке появилась первая лестница, ставшая символом заботы о безопасности туристов и сохранения экосистемы, сообщает пресс-служба нацпарка.