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Атаки ВСУ вынудили Минтранс пересмотреть правила стоянки у портов Азов и Кавказ

Министерство транспорта России ввело ограничения на якорную стоянку судов в районах подходов к портам.

Министерство транспорта России ввело ограничения на якорную стоянку судов в районах подходов к портам Азов и Кавказ. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», новые правила вступят в силу через 10 дней после официальной публикации.

Главное требование — стоянка допускается только в зонах, защищенных средствами противовоздушной обороны. Ограничения не распространяются на порты Ейск, Таганрог и Темрюк.

Помимо этого, судам с неисправными средствами связи будет запрещен как заход в порты, так и движение в их акватории.

Минтранс пошел на эти меры на фоне серии атак беспилотников на суда в районе ключевых транспортных узлов Азовского и Черного морей. Ранее вблизи портов уже были зафиксированы несколько подобных инцидентов. Нововведения призваны повысить уровень безопасности судоходства в условиях сохраняющихся угроз.

Фото: архив ИА «Высота 102».

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