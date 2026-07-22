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На мосту 777 в Красноярске введут реверсивное движение

Реверсивное движение будет действовать с сегодняшнего вечера до 24 июля.

Источник: Комсомольская правда

С 20:00 22 июля до 06:00 24 июля в Красноярске на Коркинском мосту («777») будет действовать реверсивное движение. В городском управлении дорог напомнили, что это связано с обеспечением безопасности во время работ на объекте.

По поручению мэра Сергея Верещагина, обновление дороги продолжается в ночном формате: с 21:00 до 06:00. Однако ремонт деформационных швов требует особого внимания, поэтому сегодня одну полосу закроют до утра пятницы — в это время специалисты будут заливать бетон.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Ранее мы писали, что 22 июля жителям части Советского и Центрального районов Красноярска начнут возвращать горячую воду. Специалисты СГК завершили гидравлические испытания теплосетей по контуру ТЭЦ-3.