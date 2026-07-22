Более 80% донской пшеницы нового урожая отнесли к продовольственным классам

Специалисты установили, что 34% (1,1 млн т) собранной пшеницы урожая 2026 года относится к третьему классу, 1,6 млн т (49%) — к четвертому классу, 589 тыс. т (17%) — к пятому. Суммарно доля продовольственных третьих и четвертых классов составляет 83%.