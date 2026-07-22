Компания сорвала поставку топлива в один из округов Красноярского края

«Из‑за недопоставки топлива 5 пожарных автомобилей не могли своевременно выезжать на вызовы — это затронуло 60 населенных пунктов и привело к дополнительным расходам бюджета. При этом компания не создала резервные запасы, не искала альтернативных поставщиков и не представила доказательств активных действий по устранению проблемы, — рассказали в УФАС. — Комиссия не признала доводы ООО “ТК Олмал” о сложностях с поставками достаточным основанием для освобождения от ответственности, поскольку риски, связанные с нарушением обязательств контрагентами, относятся к предпринимательским и не считаются обстоятельством непреодолимой силы».