Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания сорвала поставку топлива в один из округов Красноярского края

Красноярское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «ТК Олмал», которое отказалось исполнять контракт на поставку ГСМ для пожарной техники через АЗС в Назаровском округе.

Красноярское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «ТК Олмал», которое отказалось исполнять контракт на поставку ГСМ для пожарной техники через АЗС в Назаровском округе.

Установлено, что с 5 июня 2026 года компания прекратила отпуск топлива по талонам и картам. Из заранее оплаченных горюче‑смазочных материалов на 176,7 тыс. рублей было отпущено только на 61,8 тыс. А общая цена контракта составляла 533,6 тыс. рублей.

С жалобой к антимонопольщикам обратилось МКУ «Служба заказчика» Назаровского округа. Комиссия УФАС признала срыв поставки топлива грубым нарушением контрактных обязательств.

«Из‑за недопоставки топлива 5 пожарных автомобилей не могли своевременно выезжать на вызовы — это затронуло 60 населенных пунктов и привело к дополнительным расходам бюджета. При этом компания не создала резервные запасы, не искала альтернативных поставщиков и не представила доказательств активных действий по устранению проблемы, — рассказали в УФАС. — Комиссия не признала доводы ООО “ТК Олмал” о сложностях с поставками достаточным основанием для освобождения от ответственности, поскольку риски, связанные с нарушением обязательств контрагентами, относятся к предпринимательским и не считаются обстоятельством непреодолимой силы».

В итоге было принято решение включить компанию и ее директора в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Отмечается, что 19 июня заказчик смог обеспечить поставки топлива через другую компанию — АО «Красноярскнефтепродукт».