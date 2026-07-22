Компания сорвала поставку топлива в один из округов Красноярского края

Красноярское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «ТК Олмал», которое отказалось исполнять контракт на поставку ГСМ для пожарной техники через АЗС в Назаровском округе.
Установлено, что с 5 июня 2026 года компания прекратила отпуск топлива по талонам и картам. Из заранее оплаченных горюче‑смазочных материалов на 176,7 тыс. рублей было отпущено только на 61,8 тыс. А общая цена контракта составляла 533,6 тыс. рублей.
С жалобой к антимонопольщикам обратилось МКУ «Служба заказчика» Назаровского округа. Комиссия УФАС признала срыв поставки топлива грубым нарушением контрактных обязательств.
«Из‑за недопоставки топлива 5 пожарных автомобилей не могли своевременно выезжать на вызовы — это затронуло 60 населенных пунктов и привело к дополнительным расходам бюджета. При этом компания не создала резервные запасы, не искала альтернативных поставщиков и не представила доказательств активных действий по устранению проблемы, — рассказали в УФАС. — Комиссия не признала доводы ООО “ТК Олмал” о сложностях с поставками достаточным основанием для освобождения от ответственности, поскольку риски, связанные с нарушением обязательств контрагентами, относятся к предпринимательским и не считаются обстоятельством непреодолимой силы».
В итоге было принято решение включить компанию и ее директора в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.
Отмечается, что 19 июня заказчик смог обеспечить поставки топлива через другую компанию — АО «Красноярскнефтепродукт».