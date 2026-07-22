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В Прикамье незначительно снизилось количество выдаваемых автокредитов

В июне 2026 года в Пермском крае было выдано 2,59 тыс. автомобильных кредитов. Это на 0,8% меньше показателя мая. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Средний размер выданных автокредитов в Пермском крае составил 1,4 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

В июне 2026 года в Пермском крае было выдано 2,59 тыс. автомобильных кредитов. Это на 0,8% меньше показателя мая. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Средний размер выданных автокредитов в Пермском крае составил 1,4 млн руб.

Наибольшее число автокредитов в регионах РФ в июне 2026 года было выдано в Москве (6,86 тыс.), Московской области (6,32 тыс.), Республике Татарстан (4,83 тыс.), Санкт-Петербурге (4,55 тыс.) и Республике Башкортостан (3,93 тыс.).

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