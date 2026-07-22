В Саяно-Шушенском заповеднике впервые заметили стадо из 13 лосей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Саяно-Шушенском заповеднике ученые зафиксировали рекордно крупную группу лосей — сразу 13 животных. Это самая многочисленная встреча лесных великанов за всю историю наблюдений на заповедной территории.
Необычное скопление животных обнаружили во время экспедиции научные сотрудники Объединенной дирекции и представители Хакасского республиканского отделения РГО. Исследования проходили в труднодоступной гольцовой зоне, где специалисты обследовали высокогорные районы заповедника.
Лосей заметили у озера Маралье. По словам старшего научного сотрудника Объединенной дирекции Романа Афанасьева, в первый день работы исследователи одновременно увидели 11 животных, а позже к ним присоединились еще два.
«Буквально в первый же день работы на озере Маралье мы увидели лосей. В этот день было зарегистрировано 13 особей, причем большую часть стада составляли взрослые самцы, но присутствовали самки и молодые лоси. Сначала мы единовременно наблюдали 11 животных, а через некоторое время к ним присоединились еще два. На этом озере лоси спасались от гнуса. Стояла очень жаркая погода, и обилие мошкары не давало покоя ни нам, ни копытным. Находясь у воды, они защищались одновременно и от зноя, и от назойливых насекомых. Кроме того, в озере растут водоросли, которыми лакомятся лоси. Нам удалось снять как они ныряли за водной растительностью и поедали ее с большим аппетитом», — рассказал Роман Афанасьев.
Лоси обычно ведут одиночный образ жизни или держатся небольшими семейными группами. Поэтому встреча сразу 13 животных, среди которых преобладали взрослые самцы, считается редким явлением. По мнению ученых, животных к озеру одновременно привели жаркая погода и большое количество кровососущих насекомых.
Во время наблюдений исследователи стали свидетелями еще одной необычной сцены: один из лосей несколько раз подплывал к экспедиционным лошадям и с интересом рассматривал их, а животные отвечали взаимным любопытством.