В Саяно-Шушенском заповеднике впервые заметили стадо из 13 лосей

«Буквально в первый же день работы на озере Маралье мы увидели лосей. В этот день было зарегистрировано 13 особей, причем большую часть стада составляли взрослые самцы, но присутствовали самки и молодые лоси. Сначала мы единовременно наблюдали 11 животных, а через некоторое время к ним присоединились еще два. На этом озере лоси спасались от гнуса. Стояла очень жаркая погода, и обилие мошкары не давало покоя ни нам, ни копытным. Находясь у воды, они защищались одновременно и от зноя, и от назойливых насекомых. Кроме того, в озере растут водоросли, которыми лакомятся лоси. Нам удалось снять как они ныряли за водной растительностью и поедали ее с большим аппетитом», — рассказал Роман Афанасьев.