Александр Зайцев: «Благодаря работе инспекторского состава удается предотвратить гибель сотен людей, а также минимизировать материальный ущерб»

С далекого 1927 года, когда Совет народных комиссаров и Всероссийский центральный исполнительный комитет утвердили «Положение об органах государственного пожарного надзора в РСФСР» прошло почти 100 лет. Скажите, чем сегодня занимается служба, какие результаты работы ваших сотрудников? Действительно 18 июля 1927 года принято считать днем образования государственного пожарного надзора. Это период становления советского государства, развитие и индустриализация страны, что повлекло необходимость системного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.
Естественно за годы многое изменились, в том числе формы и методы работы инспектора. Однако, по сути, задача органов государственного пожарного надзора остается прежней — это предупреждение пожаров.
Сегодня органы ГПН являются целостной структурой, которая для решения данной задачи имеет весь необходимый набор функций. Это расследование пожаров и их статистический учет, разработка на основе результатов расследования и накопленных данных необходимых мер пожарной безопасности, осуществление контроля за выполнением установленных требований и пресечение их нарушений.
Если же подводить итоги, то наверно сложно сказать в точных цифрах, сколько наша работа позволила предотвратить пожаров. Однако, опираясь на результаты расследования возникших пожаров, с уверенностью можно сказать, что благодаря работе инспекторского состава удается предотвратить гибель сотен людей, а также минимизировать материальный ущерб. Это выражается в том что, сотрудники ГПН добиваются и контролируют чтобы на объектах были и работали необходимые системы противопожарной защиты, которые вовремя позволяют обнаружить возгорание и оповестить о нем, чтобы персонал знал свои действия на случай пожара, умел грамотно организовать эвакуацию и применить первичные средства пожаротушения.
Безусловно, надо понимать, что здесь речь идет только о поднадзорных объектах, это здания общественного, административного, производственно-складского, и иного назначения, которых у нас на учете более 58 тысяч. Наиболее же частым местом возникновения пожаров в нашей области, да и везде по России, по-прежнему является жилой сектор — это примерно 70% от общего количества пожаров, а если говорить о последствиях, а именно о гибели людей, то это более 90%.
В жилом секторе наше ведомство государственный пожарный надзор не осуществляет, основной вектор деятельности в данном направлении — это профилактика пожаров. Поскольку сам жилой сектор достаточно обширный, а наш штат ограничен, здесь мы осуществляем методическую роль в оказании помощи органам государственной власти, местного самоуправления, противопожарной службе субъекта и иным видам пожарной охраны. В общем, всем тем — кто участвует в профилактической работе в жилом секторе и с населением. Сами же точечно работаем с многодетными семьями и гражданами, относящимися к «группе риска». Особое внимание уделяем профилактике детской гибели.
В настоящее время серьезный акцент делаем на внедрении автономных пожарных извещателей. С 2023 года благодаря принятой правительством области программе в муниципальных образованиях региона организована масштабная социально значимая работа по установке на безвозмездной основе в жилье отдельных категорий граждан данных устройств.
За период реализации областной Программы установлено более 60 тысяч устройств, благодаря которым уже спасены жизни 26 человек, в том числе 17 детей.
Последний случай зарегистрирован 29 апреля 2026 года в р. п. Сосновское. Пожар произошел днем в личном жилом доме по причине аварийного режима работы электрооборудования. В рамках реализации Программы жилые помещения данной семьи были оборудованы АПИ в сентябре 2024 года. Благодаря сработке пожарного извещателя самостоятельно спаслись два ребенка, находящиеся дома без родителей. Как осуществляется пожарный надзор за предприятиями и организациями? Деятельность государственного пожарного надзора на поднадзорных объектах осуществляется в рамках Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
С вступлением в силу в 2021 году данного федерального закона подходы в осуществлении надзорной деятельности принципиально изменились. В первую очередь, это уход от тотального надзора к риск-ориентированному, снижение административной нагрузки и предупреждение нарушений обязательных требований преимущественно профилактическими мерами.
Что касаемо риск-ориентированного подхода, то сейчас периодичность контрольных (надзорных) мероприятий на том или ином объекте напрямую зависит от уровня тяжести потенциальных негативных последствий пожара и индивидуальных особенностей объекта.
Кроме того, до 2030 года правительством РФ установлен мораторий на контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов невысокого риска. Но даже и в этом случае в отношении значительной части объектов, имеющих категории высокого риска, проводятся не надзорные мероприятия, а профилактические визиты с последующей выдачей предписаний без каких-либо штрафных санкций.
Сегодня законодательством предусмотрены существенные штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. Насколько это действенно и помогает добиваться нужного результата? Да, действительно Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает серьезное наказание за нарушения в области пожарной безопасности. Для примера, в настоящее время в отношении граждан штраф может достигать 15 тысяч рублей. Совершение аналогичного правонарушения в условиях особого противопожарного режима, либо если нарушение требований повлекло возникновение пожара — то штраф может достигнуть 20 тысяч рублей.
Что касаемо юридических организаций — то максимальная сумма штрафа сегодня составляет 800 тысяч рублей.
Конечно, данный закон принят для того чтобы сподвигнуть граждан и организации к соблюдению требований пожарной безопасности и тем самым снижению количества пожаров, а также гибели и травмирования на них людей. Практика показывает, что это очень действенная мера.
Однако мы понимаем, что в настоящее время многим не по карману такие значительные суммы. Поэтому в существующих реалиях наша основная цель не карательная, а предупредительная в рамках профилактической работы, не доводя дело до штрафных санкций. Какие сложности возникают в повседневной работе? Работа инспектора достаточно сложная, но при этом интересная. Сотрудник государственного пожарного надзора должен быть разносторонне развит. Базовыми, конечно же, являются технические знания, в том числе необходимо понимать процессы строительства и эксплуатации объектов и инженерных систем, пожарную опасность технологических процессов. Кроме того, требуются знания в области административно-правовой и уголовно-процессуальной деятельности. Работа с людьми также заставляет обладать навыками психолога. Самым сложным и наверно верхом профессионального мастерства является умение убедить граждан в необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, не доводя дело до жестких санкций.
Что бы вы хотели пожелать своим коллегам? В профессиональный праздник позвольте пожелать всем сотрудникам и ветеранам государственного пожарного надзора крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения, конструктивных идей и мудрых решений!