Александр Зайцев: «Благодаря работе инспекторского состава удается предотвратить гибель сотен людей, а также минимизировать материальный ущерб»

Если же подводить итоги, то наверно сложно сказать в точных цифрах, сколько наша работа позволила предотвратить пожаров. Однако, опираясь на результаты расследования возникших пожаров, с уверенностью можно сказать, что благодаря работе инспекторского состава удается предотвратить гибель сотен людей, а также минимизировать материальный ущерб. Это выражается в том что, сотрудники ГПН добиваются и контролируют чтобы на объектах были и работали необходимые системы противопожарной защиты, которые вовремя позволяют обнаружить возгорание и оповестить о нем, чтобы персонал знал свои действия на случай пожара, умел грамотно организовать эвакуацию и применить первичные средства пожаротушения.