Бочаров с Кравченко провели коллегию ГУ МВД

Глава региона отметил, что в регионе сохраняется стабильное социально-экономическая ситуация, отметив высокий уровень взаимодействия различных структур и поблагодарил правоохранителей за обеспечение комплексной безопасности региона, выполнение задач спецоперации и социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Бочаров выразил уверенность, что и с новым руководителем работа главка будет такой же эффективной.