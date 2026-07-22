Калининградцы торопятся взять семейную ипотеку, пока не изменились правила

На льготные программы пришлось 55% от общего количества выданных ипотечных кредитов и 68% от их общего объёма. Средний срок кредитования также увеличился. Если в мае жильё с господдержкой брали в среднем на 329 месяцев, то в июне — уже на 337 месяцев.