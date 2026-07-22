Калининградцы торопятся взять семейную ипотеку, пока не изменились правила

Выдача льготной ипотеки в Калининградской области в июне выросла на 69% по сравнению с маем. За месяц банки оформили 422 кредита с господдержкой на покупку жилья, сообщает в среду, 22 июля, Объединённое кредитное бюро.
Общий объём выданных льготных ипотечных займов составил 2,31 млрд рублей, что на 71% больше майского показателя. По объёму таких кредитов Калининградская область заняла 39-е место среди регионов России.
Средний размер льготного ипотечного кредита в регионе достиг 5,47 млн рублей. По сравнению с маем он вырос на 40 тыс. рублей.
На льготные программы пришлось 55% от общего количества выданных ипотечных кредитов и 68% от их общего объёма. Средний срок кредитования также увеличился. Если в мае жильё с господдержкой брали в среднем на 329 месяцев, то в июне — уже на 337 месяцев.
В целом по России банки в июне выдали 51,10 тыс. льготных ипотечных кредитов. Это на 67% больше, чем в мае (30,64 тыс.), и на 18% выше показателя июня 2025 года (43,47 тыс.).
Общий объём выданных в стране кредитов на покупку жилья с господдержкой вырос в июне до 310,75 млрд рублей. Это на 69% больше майского результата (183,98 млрд) и на 25% превышает показатель июня 2025 года (249,19 млрд).
По словам директора по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро Николая Филиппова, рост выдачи льготных жилищных займов связан с грядущими изменениями условий семейной ипотеки. Первоначально ужесточить правила планировалось с 1 июля, потом срок перенесли на октябрь. Это заставило часть заёмщиков завершить сделки по государственным программам до конца второго квартала.
По оценке Филиппова, июньский рост не означает устойчивое восстановление рынка. По сравнению с прошлым годом выдача льготных кредитов увеличилась только на 18%, а показатели остаются ниже средних значений второго полугодия 2025-го.
Эксперт считает, что ожидание перемен в ипотечной сфере будет поддерживать спрос до октября. В 2026 году объёмы выдачи льготных кредитов ещё несколько месяцев останутся высокими.
В Калининградской области выросла просрочка по ипотечным кредитам.