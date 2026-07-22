OpenAI взяла на себя ответственность за атаку на Hugging Face

«Мы благодарны за сотрудничество с OpenAI по этому и другим вопросам. Этот инцидент, возможно, первый в своем роде, доказывает то, во что мы давно верим: безопасность ИИ не будет решена какой-либо одной компанией, работающей втайне. Она будет решена открыто, совместно, с широким доступом к ИИ для каждого специалиста по защите, повсюду», — заявил генеральный директор Hugging Face Клем Деланг.