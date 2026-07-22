Приставы Прикамья с начала года арестовали более 500 автомобилей должников

Судебные приставы Прикамья продолжают работу по взысканю долгов с жителей региона. одной из мер является арест имущества, включая автомобили должников. За шесть месяцев 2026 года в рамках исполнительных производств ФССП уже арестовала 531 автомобиль общей стоимостью около 356 млн руб.