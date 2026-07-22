В Курганской области состоялся фестиваль «Макушинский карась — 2026»

Фестиваль «Макушинский карась — 2026» прошел 18 июля в Макушинском муниципальном округе Курганской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации округа.
Мероприятие объединило около 1200 жителей Макушинского муниципального округа, а также гостей из Петуховского, Варгашинского и Частоозерского округов. На фестиваль в ходе гастрономического конкурса и конкурса «Рыбацкое подворье» работники сельских домов культуры представили продукцию из копченого, вяленого и жареного карася, а также рыбные пироги. Параллельно работала выставка изделий ремесленников Зауралья, а для гостей выступали музыкальные коллективы из разных муниципальных образований региона.
Для юных посетителей фестиваля были организованы игровая зона с надувными аттракционами, пенная вечеринка, развлекательная площадка «Рыбацкие затеи» с фотозонами и многое другое. Кроме того, на локации «Городок безопасности» инструкторы провели практические занятия по правилам поведения при пожаре и основам оказания первой доврачебной помощи. Центральными событиями стали гастрономический конкурс среди поваров, соревнования по рыболовному спорту, командная игра-квест «Тропой макушинского карася», конкурс уличной живописи «Разноцветный карась» и дегустация рыбной ухи, приготовленной в 100-литровом казане.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.