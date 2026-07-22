В Калининграде изменили схему движения трамваев из-за ремонта путей на Московском проспекте. Об этом сообщают в телеграм-канале МКУ «ЦОДИПП».
Работы проводят на участке рядом с универсамом «Московский». Из-за ремонта путей заблокировано движение трамваев № 3 и № 5.
«Трамваи маршрута № 3 временно следуют по кругу: начальная станция парк Центральный — Черняховского — 9 Апреля — Шевченко — Ленинский проспект — конечная станция парк Центральный. Трамваи маршрута № 5 временно следуют по кругу: начальная станция улица Бассейная — Черняховского — 9 Апреля — Шевченко — Ленинский проспект — конечная станция улица Бассейная», — говорится в сообщении.
Вечером вторник, 21 июля, на участке возле универсама произошло ДТП. Из-за аварии было заблокировано движение трамваев № 3 и № 5. Около 20:00 транспорт вернулся на привычный маршрут.