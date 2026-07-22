В фильме «Операция “Ы” найден смешной киноляп, который все пропустили

В 1965 году на советские экраны вышел комедийный художественный киноальманах Леонида Гайдая «Операция “Ы” и другие приключения Шурика». Главные роли в картине сыграли Александр Демьяненко, Наталья Селезнева, Алексей Миронов и знаменитое трио (Трус, Балбес, Бывалый) в составе Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова.
Фильм состоит из трех новелл. Несколько поколений давно уже знают картину наизусть, в каждой из которых присутствует персонаж по имени Шурик. Молодой человек с завидным постоянством становится участником невероятных ситуаций. Лента стала лидером кинопроката — в год выпуска ее посмотрели 69,6 млн зрителей. А теперь внимание на киноляп, который нашли в комедии про Шурика внимательные зрители.
Киноляп с курткой Шурика.
Кадр из фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, 1965 год.
(Фото: Киноконцерн «Мосфильм» / YouTube).
Шурик в ожидании автобуса попадает под сильный дождь. Его одежда промокла буквально до нитки.
Кадр из фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, 1965 год.
(Фото: Киноконцерн «Мосфильм» / YouTube).
Однако через минуту, когда он садится в автобус, куртка молодого человека уже практически сухая, лишь несколько мокрых следов намекают на то, что герой только что был под дождем. Вряд ли ветровка могла бы так быстро просохнуть в реальной жизни, но в кино — чего только не бывает. Пересмотрите этот эпизод в начале первой новеллы «Напарник».
Кадр из фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, 1965 год.
(Фото: Киноконцерн «Мосфильм» / YouTube).
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