В фильме «Операция “Ы” найден смешной киноляп, который все пропустили

Однако через минуту, когда он садится в автобус, куртка молодого человека уже практически сухая, лишь несколько мокрых следов намекают на то, что герой только что был под дождем. Вряд ли ветровка могла бы так быстро просохнуть в реальной жизни, но в кино — чего только не бывает. Пересмотрите этот эпизод в начале первой новеллы «Напарник».