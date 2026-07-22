В Эстонии предоставили землю для военной базы у границы с Россией

Ранее в СМИ сообщали, что будущая база в Нарве станет частью оборонной стратегии Эстонии. На ротационной основе там планируют разместить до 1000 военных — как эстонских, так и союзнических сил. Строительные работы стартуют в 2026 году, а завершить их рассчитывают к лету 2028-го. Решение направлено на усиление восточного фланга Эстонии и НАТО, а также на демонстрацию присутствия государства в приграничном регионе.