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В Эстонии предоставили землю для военной базы у границы с Россией

Эстонские власти и муниципалитет Нарвы подписали соглашение об обмене земельными участками. Этот шаг открывает дорогу для строительства военного городка Сил обороны прямо на границе с Россией, передает в среду ERR.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО

В министерстве обороны страны подчеркнули, что новый объект нужен, чтобы обеспечить постоянное присутствие армии на восточном рубеже. Чиновники напомнили, что с 1990-х годов в Нарве не было стационарных военных подразделений, хотя город имеет стратегическое значение.

Ранее в СМИ сообщали, что будущая база в Нарве станет частью оборонной стратегии Эстонии. На ротационной основе там планируют разместить до 1000 военных — как эстонских, так и союзнических сил. Строительные работы стартуют в 2026 году, а завершить их рассчитывают к лету 2028-го. Решение направлено на усиление восточного фланга Эстонии и НАТО, а также на демонстрацию присутствия государства в приграничном регионе.