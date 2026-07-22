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В Казани прошла церемония прощания с Артуром Николаевым

Первый заместителем председателя правления ТПП скончался на 59-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

В Казани состоялась церемония прощания с первым заместителем председателя правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Артуром Николаевым. Он скончался 19 июля на 59-м году жизни.

Гражданская панихида прошла в конгресс-зале ТПП, где с теплыми словами соболезнования выступили представители правительства республики, коллеги из других регионов и руководители организаций. Прощание завершилось похоронами на кладбище в поселке Мирном, где собрались близкие, друзья и коллеги.

Артур Сергеевич Николаев посвятил свою карьеру работе в Торгово-промышленной палате Татарстана. Мужчина начал трудовой путь в 2000 году в должности начальника организационного отдела. С 2006 года занимал пост заместителя председателя правления ТПП региона, а с 2012 года руководил Европейским информационным консультационным центром Татарстана. Его профессионализм и готовность помочь коллегам по любым вопросам снискали уважение и признание.

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