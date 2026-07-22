Мэрия Челябинска объяснила, куда жаловаться на фотографов-живодеров

В мэрии Челябинска попросили горожан не соглашаться на участие в уличных фотосессиях с животными, птицами и рептилиями. Фотографы-живодеры, несмотря на все запреты, продолжают выходить на заработки, издеваясь над своим живым реквизитом.
Животные страдают от уличного шума, толп людей, яркого света и вспышек фотокамер. А зачастую — от дурного обращения и болезней. Из-за стресса они могут укусить или поцарапать человека, решившего с ними сфотографироваться. Да и простое прикосновение способно стать источником опасной инфекции: сальмонеллеза, орнитоза, бешенства.
— Отказ от снимков — это вклад в защиту животных и забота о собственной безопасности, — обратились к челябинцам в городской администрации.
Пожаловаться на фотографов с дикими животными можно в управление торговли по номеру 775−03−63 или в отдел муниципального контроля в сфере благоустройства по телефону 277−86−12.