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Мэрия Челябинска объяснила, куда жаловаться на фотографов-живодеров

Челябинцев призвали не соглашаться на фото с животными на улице.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Челябинска попросили горожан не соглашаться на участие в уличных фотосессиях с животными, птицами и рептилиями. Фотографы-живодеры, несмотря на все запреты, продолжают выходить на заработки, издеваясь над своим живым реквизитом.

Животные страдают от уличного шума, толп людей, яркого света и вспышек фотокамер. А зачастую — от дурного обращения и болезней. Из-за стресса они могут укусить или поцарапать человека, решившего с ними сфотографироваться. Да и простое прикосновение способно стать источником опасной инфекции: сальмонеллеза, орнитоза, бешенства.

— Отказ от снимков — это вклад в защиту животных и забота о собственной безопасности, — обратились к челябинцам в городской администрации.

Пожаловаться на фотографов с дикими животными можно в управление торговли по номеру 775−03−63 или в отдел муниципального контроля в сфере благоустройства по телефону 277−86−12.