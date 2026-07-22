Мэрия Челябинска объяснила, куда жаловаться на фотографов-живодеров

Животные страдают от уличного шума, толп людей, яркого света и вспышек фотокамер. А зачастую — от дурного обращения и болезней. Из-за стресса они могут укусить или поцарапать человека, решившего с ними сфотографироваться. Да и простое прикосновение способно стать источником опасной инфекции: сальмонеллеза, орнитоза, бешенства.