16 тонн молока и мяса экспортировали за неделю из Ростовской области в Абхазию

С 13 по 17 июля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Абхазию оформили три партии продукции общим весом 16 тонн. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Экспорту подлежали две партии готовой молочной продукции (10 тонн) и партия готовой мясной продукции (6 тонн). Товары после исследования признали безопасными в ветеринарно-санитарном отношении, они соответствовали требованиям страны-импортера, — указано на сайте управления Россельхознадзора.
Лабораторные исследования выполнили в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений требований в части законности происхождения продукции не выявлено.
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