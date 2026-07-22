Кардиологи вынесли вердикт. Как кофе влияет на наши сердце и сосуды

«Хотя исследования показывают, что потребление кофеина может быть связано с определенными сердечно-сосудистыми преимуществами для некоторых людей, важно помнить, что не существует универсальной стратегии для безопасного потребления кофеина, — отмечает доктор Маркус. — Люди могут очень по-разному реагировать на кофеин в зависимости от различных факторов, таких как возраст, лекарства, состояние здоровья, генетика и скорость метаболизма кофеина в организме. То, что разумно для одного человека, может вызвать нежелательные последствия, такие как сердцебиение, беспокойство или нарушение сна, у другого. Вот почему важно обращать внимание на то, как ваше тело реагирует на кофеин, и выбирать, что подходит именно вам».