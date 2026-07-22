Кардиологи вынесли вердикт. Как кофе влияет на наши сердце и сосуды

Американская кардиологическая ассоциация сделала новое научное заявление под названием «Кофеин и сердечно-сосудистые заболевания», опубликованное в журнале Circulation. На основе данных последних исследований ученые описали влияние кофеина на давление, холестерин, диабет второго типа, аритмию, ишемическую болезнь сердца и другие сердечно-сосудистые заболевания. Приведем кратко их выводы.
Главный стимулятор
Почему ученых все время интересует кофеин? Сегодня это самый популярный в мире стимулятор и психоактивное вещество. Он есть не только в кофе, но и в чае, шоколаде, газированных и энергетических напитках, некоторых лекарствах.
«Кофеин, потребляемый в кофе, является ключевой частью повседневной жизни для миллионов людей. И в нашем обзоре последних исследований для большинства взрослых потребление до 400 мг кофеина в день, эквивалентное количеству до пяти чашек кофе с кофеином без добавления сахара или наполнителей, безопасно и не увеличивает сердечно-сосудистый риск, — сообщил профессор медицины и заместитель начальника кардиологии по исследованиям Калифорнийского университета Грегори М. Маркус. — Однако высокие дозы кофеина, к примеру, содержащиеся в энергетических напитках, могут оказывать вредное воздействие на сердце, и их следует избегать».
Какие эффекты дает кофеин?
Итак, что нужно знать про влияние кофеина на здоровье? Вот несколько важных выводов американских кардиологов.
3−5 чашек обычного черного кофе в день безопасно для большинства взрослых. В одинарном эспрессо (30 мл) содержится от 60−65 мг (арабика) до 100 мг (робуста) кофеина. Столько же будет в маленьком стакане капучино (так как это тот же эспрессо, разведенный водой с добавлением молока), в большом (400 мл) — до 120 мг.
Энергетические напитки могут содержать больше кофеина, чем обычный кофе. Выпив две банки энергетика, можно сразу получить около суточной нормы кофеина. Такие дозы увеличивают риск повышенного давления и аритмии, особенно если уже есть гипертония.
Добавление сахара, сиропов, молока и сливок снижает потенциальную пользу кофе для здоровья.
У людей с нормальным давлением употребление 1−3 чашек в день связано с повышенным риском развития высокого давления. Однако употребление больше 3 чашек в день связано с более низким риском развития повышенного давления. Также те, кто выпивает 2−4 чашки кофе с кофеином в день, имеют более низкий риск сердечных заболеваний, в частности сердечной недостаточности и инсульта. Более 4 чашек в день увеличивают риск сердечной недостаточности.
Регулярное употребление кофе с кофеином (без добавок, ароматизаторов и подсластителей) связано с более низким риском развития диабета второго типа. Однако эта польза может быть обусловлена не кофеином, а другими биоактивными соединениями в кофе.
Кафестол, содержащийся в кофейных зернах, может несколько повышать уровень липопротеидов низкой плотности («плохой» холестерин). Меньше всего кафестола в фильтрованном кофе, приготовленном с бумажными фильтрами (капельные кофеварки) и в растворимом кофе. Больше в турецком кофе, кофе во френч-прессе.
Исследования показали, что потребление кофеина в кофе связано с более низким риском фибрилляции предсердий (аритмии), но также и с более высоким риском преждевременных желудочковых сокращений (экстрасистолии).
Как кофеин влияет на организм?
Кофеин обычно достигает максимальной концентрации в организме примерно в течение часа, после этого расщепляется в печени. Скорость его метаболизма зависит от генетики, возраста, привычки пить кофе.
При регулярном употреблении большого количества кофе у некоторых людей может развиться привыкание к более высоким уровням кофеина. Другие могут ощущать более сильные эффекты от того же количества. Кофеин временно повышает давление, частоту сердечных сокращений, уровень сахара в крови и дает чувство бодрости. Однако некоторые от его употребления могут испытывать сердцебиения и нарушения сна.
«Выбирайте подходящее вам»
Ученые обращают внимание на то, что не все источники кофеина одинаковы. Больше всего исследован кофеин в кофе. Меньше проводились исследования чая. Тем не менее, в них было установлено, что употребление чая тоже связано со снижением риска аритмии, сердечной недостаточности и инсульта. А вот энергетические напитки могут увеличить усвоение кофеина, ускорить его воздействие на организм, повысить давление и риск сердечно-сосудистых осложнений.
«Хотя исследования показывают, что потребление кофеина может быть связано с определенными сердечно-сосудистыми преимуществами для некоторых людей, важно помнить, что не существует универсальной стратегии для безопасного потребления кофеина, — отмечает доктор Маркус. — Люди могут очень по-разному реагировать на кофеин в зависимости от различных факторов, таких как возраст, лекарства, состояние здоровья, генетика и скорость метаболизма кофеина в организме. То, что разумно для одного человека, может вызвать нежелательные последствия, такие как сердцебиение, беспокойство или нарушение сна, у другого. Вот почему важно обращать внимание на то, как ваше тело реагирует на кофеин, и выбирать, что подходит именно вам».
То есть, если вы чувствуете ухудшение самочувствия от употребления кофе, можно пить чай, в котором тоже есть кофеин и полезные антиоксиданты. А вот энергетики все врачи не одобряют.