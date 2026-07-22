Сбербанк решил обанкротить воронежского бизнесмена Хачатуряна с синим автобусом

Предприниматель Герберт Хачатурян подписан в социальных сетях как Герберт Ромберг. Бизнесмен в последние годы стремился активно участвовать в жизни воронежского делового сообщества, посещал тематические мероприятия, сотрудничал со СМИ и публиковал бизнес-контент на своих страницах. Весной прошлого года он анонсировал международное турне на рейсовом автобусе, брендированном его именем. Господин Хачатурян заявил, что «готовит интервью с премьер-министрами, президентами и в целом со статусными фигурами, такими, например, как новый Папа Римский Лев XIV, Далай-лама». Ярко-синий автобус замечали припаркованным на центральных улицах. В соцсетях появились жалобы автомобилистов и предположения, что такая парковка нарушает ПДД. Фактически автобус выполнял рекламную функцию.