Мёрзли и голодали. Как Чкалов совершил легендарный перелёт?

Да, в школе часто слышал: «Ты же Чкалов! Должен учиться хорошо». Я старался. Но у меня по жизни был принцип: если ты Чкалов, докажи, что и сам на что-то способен. Всегда был против, когда меня сравнивали с Валерием Павловичем. Это его слава, его доблесть и заслуги. У меня, пусть и не столь значительные, но заслуги свои. Никогда не пользовался своим родством с великим лётчиком.