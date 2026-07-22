В Светлом подросток на кроссовом мотоцикле сбил двух пешеходов на «зебре»

В результате аварии травмы получили 16-летняя пассажирка мотоцикла, а также пешеходы 18 и 19 лет. Всех пострадавших направили в медицинские учреждения. В Госавтоинспекции уточнили, что девушка-пассажир перевозилась без мотошлема и защитной экипировки.