ГАИ Минска показала видео, на котором МКАД усыпана голубикой

В Минске столкнулись груженый голубикой Fiat и трактор с прицепом. Подробности рассказали в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Жесткая авария произошла утром 22 июля в районе 30 километра внутреннего кольца МКАД. Во время движения 42-летний водитель Fiat проявил невнимательность, не выдержал безопасную дистанцию и в итоге врезался в попутный трактор «Беларусь» с прицепом.
После столкновения проезжую часть усыпало голубикой. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, только авто и трактор получили механические повреждения.
ГАИ показало видео столкновения Fiat с трактором. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ГАИ также опубликовала момент столкновения. Водитель Fiat с прицепом с голубикой ехал в крайней правой полосе, и он слишком приблизился к трактору. На видео видно, что в двух соседних полосах также были авто. К счастью, массовой аварии удалось избежать.
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