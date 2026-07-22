ГАИ Минска показала видео, на котором МКАД усыпана голубикой

ГАИ также опубликовала момент столкновения. Водитель Fiat с прицепом с голубикой ехал в крайней правой полосе, и он слишком приблизился к трактору. На видео видно, что в двух соседних полосах также были авто. К счастью, массовой аварии удалось избежать.