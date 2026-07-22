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ГАИ Минска показала видео, на котором МКАД усыпана голубикой

МКАД усыпало голубикой после столкновения Fiat с трактором.

Источник: Комсомольская правда

В Минске столкнулись груженый голубикой Fiat и трактор с прицепом. Подробности рассказали в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Жесткая авария произошла утром 22 июля в районе 30 километра внутреннего кольца МКАД. Во время движения 42-летний водитель Fiat проявил невнимательность, не выдержал безопасную дистанцию и в итоге врезался в попутный трактор «Беларусь» с прицепом.

После столкновения проезжую часть усыпало голубикой. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, только авто и трактор получили механические повреждения.

ГАИ показало видео столкновения Fiat с трактором. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ГАИ также опубликовала момент столкновения. Водитель Fiat с прицепом с голубикой ехал в крайней правой полосе, и он слишком приблизился к трактору. На видео видно, что в двух соседних полосах также были авто. К счастью, массовой аварии удалось избежать.

Ранее мы писали, как под Барановичами Mercedes с клубникой опрокинулся из-за двух лопнувших колес. А еще ГАИ сделала заявление после жесткого ДТП Mercedes с клубникой под Барановичами.

Тем временем Совмин готовит изменения после гибели пяти и травмирования 44 белорусов в ДТП.

Тем временем в Минске открыли первый диагональный переход — вот где. А еще ГАИ предупредила белорусов о последствиях съемок места ДТП другими водителями.

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