Как Чкалов совершил легендарный перелёт?

Страшные перегрузки, леденящий холод, огромная ответственность перед страной и вера в победу — всё это пережил экипаж самолёта АНТ-25 под командованием Валерия Чкалова, прежде чем 22 июля 1936 года приземлиться на острове Удд, совершив первый в истории СССР беспосадочный перелёт Москва — Дальний Восток. Это было начало триумфа небесного асса. Почему именно Валерий Павлович возглавил легендарный перелёт? И что такое чкаловский характер, nn.aif.ru узнал у двоюродного племянника великого лётчика Алексея Чкалова.
От радости обнял Сталина.
Злата Медушевская, nn.aif.ru: Алексей Александрович, на ваш взгляд, почему именно Чкалов стал командиром экипажа, совершившего тот легендарный перелёт?
Алексей Чкалов: Чкалов очень хотел совершить перелёт через Северный полюс. Ранее из Москвы через Северный полюс сперва в Сан-Франциско, а потом на Аляску пытался долететь лётчик Сигизмунд Леваневский. Оба перелёта потерпели неудачу. Во время второго Леваневский с экипажем пропали без вести. После лететь через Северный полюс планировал лётчик Михаил Громов, но он ждал команды сверху. А Чкалов ждать не стал. Добился личной встречи со Сталиным и сказал: «Я готов. Экипаж есть». Это чкаловский характер.
Но инициатором полёта считается лётчик Георгий Байдуков. Он в 1935 году в составе экипажа Сигизмунда Леваневского участвовал в попытке беспосадочного перелёта Москва — Северный полюс — Сан-Франциско на самолёте АНТ-25. Полёт был тогда прерван над Баренцевым морем по техническим причинам. Байдуков от идеи не отступился, познакомился с Чкаловым и верил, что тот доведёт дело до конца.
— Отчего же сразу не полетели через Северный полюс в Америку?
— Идею перелёта Москва — Дальний Восток Чкалову предложил Сталин. Это должен был быть проверочный полёт. Иосиф Виссарионович был дальновидным политиком. Приземлиться изначально экипаж должен был не на острове Удд, а в Хабаровске, но метеоусловия этого сделать не позволили.
Когда Чкалов, Байдуков и Беляков приземлились на острове, то первое о чём подумали: выполнили они задание Сталина или нет? Проще говоря, не знали: наградят или накажут? Но главнокомандующий посчитал, что свою задачу экипаж выполнил. Сталин лично встретил Чкалова на Щёлковском аэродроме после беспосадочного перелёта Москва — остров Удд.
Кстати, Чкалова не наказали даже после того, когда он от радости обнял и попытался поцеловать Сталина во время приветствия членов экипажа. Это был нонсенс!
Я думаю, Сталин чувствовал былинную природную мощь Чкалова и принимал это. Зависти к Валерию Павловичу, как иногда пишут, я считаю, у Сталина не было.
«Не верится, что выдержать такое возможно».
— Как я понимаю, перелёт Москва — Дальний Восток и по нынешним временам уникальный по силе мужества экипажа?
— В те времена не было ни гидравлики, ни автопилотов. Ручное управление подразумевало, что за штурвалом сидит человек и фактически усилием рук управляет самолётом. У Чкалова за счёт этого был очень мощный плечевой пояс. Все нагрузки шли через руки. Представьте, вы держите штурвал, а в нём нагрузка. Самолёт тянет вниз, его надо удерживать. И так 56 часов полёта!
Второй важный момент. Когда экипаж летел через Северный полюс, за бортом было минус 60 градусов. Толщина стенки самолёта — 8−10 миллиметров, внутри салона температура тоже держалась на очень низком уровне.
Кроме того, наверху у экипажа шла кровь носом из-за кислородного голодания. Не поесть нормально, не поспать. Не верится, что выдержать такое возможно. Но люди выдержали. Они и спустя 90 лет — герои. Это было, есть и будет уникальное достижение.
— Чкалов понимал, что может не вернуться?
— Я думаю, что такие люди, как Валерий Павлович Чкалов, такими категориями не жили. Погибнуть он мог в каждом полёте. Чкалов ни разу не пользовался парашютом. У него, как у лётчика-испытателя, была задача не катапультироваться, когда самолёт начинал падать, а спасти машину. Приземлившись, можно будет увидеть, в чём была проблема. Когда самолёт разбивается, ничего уже никому не объяснишь.
Экстремальным же был не только перелёт, но и сама посадка на остров Удд: мокрая галька, не предназначенная для приземления маленькая площадка.
Интересный факт: АНТ-25 на остров Удд сажал сам Чкалов, как командир экипажа, хотя за штурвалом он был чуть более 20 часов, остальное время летел Георгий Байдуков. Во время второго беспосадочного перелёта в Америку Чкалов дал возможность посадить самолёт Байдукову, чтобы он тоже почувствовал себя героем дня, так сказать.
Не долетели они до Хабаровска, как планировалось, поскольку из-за плохой погоды на пути следования приходилось постоянно совершать манёвры, на что ушло много керосина. Тем не менее, в принципе, могли бы дотянуть до Хабаровска, но рисковать не стали.
Был единым целым с народом.
— Сразу после первого беспосадочного перелёта Чкалова настигла невероятная всесоюзная слава. Как Валерий Павлович переживал испытание «медными трубами»?
— Чкалов в небе был героем, а на земле — хорошим человеком. У меня есть масса примеров, как Валерий Павлович относился к простым людям. Он до последнего был единым целым со своим народом, а не винтиком в номенклатурной системе.
Чкалов очень любил детей. Как-то приехал в гости к своей старшей сестре в тогда город Горький. В доме собрались гости. Вдруг Валерий Павлович в окно увидел, что к дому, узнав, что приехал прославленный лётчик, подошли человек 20 ребятишек. Чкалов тут же послал племянника за конфетами и пряниками и вышел к детям. Долго общался. Сестра в окошко кричит: «Валера, ты что ушёл? Тут же люди собрались!» Чкалов ответил: «Вот они — люди!», показав на детей. Гости подождут…
Чкалов не терпел обмана. Это тоже чкаловский характер.
— У вас тоже чкаловский характер?
— По иронии судьбы я, можно сказать, дважды Чкалов. Мои родители были родственниками в пятом поколении, и оба носили эту фамилию.
Да, в школе часто слышал: «Ты же Чкалов! Должен учиться хорошо». Я старался. Но у меня по жизни был принцип: если ты Чкалов, докажи, что и сам на что-то способен. Всегда был против, когда меня сравнивали с Валерием Павловичем. Это его слава, его доблесть и заслуги. У меня, пусть и не столь значительные, но заслуги свои. Никогда не пользовался своим родством с великим лётчиком.
Неслучайная гибель?
— Алексей Александрович, не могу вас не спросить про трагическую гибель Чкалова. Дети Валерия Павловича считали, что гибель эта на испытаниях самолёта в 1938 году не была трагической случайность…
— Я считаю, что в обстоятельствах гибели Чкалова есть много нюансов, о которых мы уже никогда не узнаем. Юрий Гагарин тоже погиб при достаточно странных обстоятельствах. Все знали, что ему не надо давать рисковать. Но разве сокола удержишь в клетке? С Чкаловым такая же история.
Да, обидно, что жизнь отсчитала Валерию Павловичу всего три года триумфа. Подобных свершений, проживи он больше, уверен, было бы много.
В то, что гибель Чкалова была кем-то подстроена, я не верю.
— Что касается сокола, как вы относитесь к инициативе некоторых деятелей вернуть на памятник Чкалову в Нижнем Новгороде ранее существовавшую на нём надпись: «Сталинскому соколу»?
— На мой взгляд, историю нельзя переписывать, а мы порой этим занимаемся. Чкалов действительно был и остался «сталинским соколом». Это была эпоха, в которую люди жили. Без сослагательных наклонений.
— Почему имя Чкалова, его подвиги надо помнить даже спустя 90 лет?
— Потому что он был первым! Герои есть у каждого времени. Но жизнь так устроена, что молодые люди не должны забывать историю своей страны, своего региона. Помня то, что было, ты создаёшь то, что будет. Смысл — прожить достойно, чего-то добиться и оставить после себя след. Чкалову это удалось сделать. И в небе, и на земле.