Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда в прокат выйдет байопик о Снуп Догге

Рэпер выступит в качестве одного из продюсеров ленты.

Источник: РБК Life

Киностудия Universal Pictures выпустит в прокат байопик о Снупе Догге (настоящее имя — Келвин Кордозар Бродус-младший) «Снуп» 6 августа 2027 года, пишет Deadline.

Проект покажет, как Снуп Догг стал артистом, магнатом и иконой гангста-рэпа. Режиссерское кресло займет Крэйг Брюэр («Суета и движение», «Мелодия их мечты»). Фильм будет сниматься по переработанному Брюэром сценарию Джо Роберта Коула. Главную роль исполнит Джонатан Дэвисс («Внешние отмели»). Снуг Догг выступит в качестве одного из продюсеров ленты.

Рекордные сборы байопика о Майкле Джексоне.

Фильм «Майкл» режиссера Антуана Фукуа стал самым кассовым байопиком. На конец июня 2026 года картина о Майкле Джексоне, по данным Deadline, заработала более $977,4 млн. К 13 июля сборы фильма превысили отметку в $1 млрд.

Таким образом, лента о поп-короле обошла фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» про «отца атомной бомбы», в котором Роберта Оппенгеймера сыграл ирландский актер Киллиан Мерфи. Проект Нолана участвовал в «Оскаровской гонке» и получил семь заветных статуэток, в том числе за лучший фильм, мужскую роль (Мерфи), мужскую роль второго плана (Роберт Дауни мл.) и режиссуру.

Для сравнения: касса «Оппенгеймера» составила $975,8 млн.

«Майкл» также стал самым кассовым фильмом, созданным Lionsgate, и первым фильмом студии, достигшим отметки в $1 млрд. До этого самыми кассовыми релизами Lionsgate были «Голодные игры: И вспыхнет пламя» 2013 года ($865 млн) и «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» 2012 года ($850 млн).

Читайте РБК Life в «Максе».