Стало известно, когда в прокат выйдет байопик о Снуп Догге

Киностудия Universal Pictures выпустит в прокат байопик о Снупе Догге (настоящее имя — Келвин Кордозар Бродус-младший) «Снуп» 6 августа 2027 года, пишет Deadline.
Проект покажет, как Снуп Догг стал артистом, магнатом и иконой гангста-рэпа. Режиссерское кресло займет Крэйг Брюэр («Суета и движение», «Мелодия их мечты»). Фильм будет сниматься по переработанному Брюэром сценарию Джо Роберта Коула. Главную роль исполнит Джонатан Дэвисс («Внешние отмели»). Снуг Догг выступит в качестве одного из продюсеров ленты.
Рекордные сборы байопика о Майкле Джексоне.
Фильм «Майкл» режиссера Антуана Фукуа стал самым кассовым байопиком. На конец июня 2026 года картина о Майкле Джексоне, по данным Deadline, заработала более $977,4 млн. К 13 июля сборы фильма превысили отметку в $1 млрд.
Таким образом, лента о поп-короле обошла фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» про «отца атомной бомбы», в котором Роберта Оппенгеймера сыграл ирландский актер Киллиан Мерфи. Проект Нолана участвовал в «Оскаровской гонке» и получил семь заветных статуэток, в том числе за лучший фильм, мужскую роль (Мерфи), мужскую роль второго плана (Роберт Дауни мл.) и режиссуру.
Для сравнения: касса «Оппенгеймера» составила $975,8 млн.
«Майкл» также стал самым кассовым фильмом, созданным Lionsgate, и первым фильмом студии, достигшим отметки в $1 млрд. До этого самыми кассовыми релизами Lionsgate были «Голодные игры: И вспыхнет пламя» 2013 года ($865 млн) и «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» 2012 года ($850 млн).
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