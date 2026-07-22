Стало известно, когда в прокат выйдет байопик о Снуп Догге

«Майкл» также стал самым кассовым фильмом, созданным Lionsgate, и первым фильмом студии, достигшим отметки в $1 млрд. До этого самыми кассовыми релизами Lionsgate были «Голодные игры: И вспыхнет пламя» 2013 года ($865 млн) и «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» 2012 года ($850 млн).